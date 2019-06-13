Глава МВД Британии подписал запрос США об экстрадиции Ассанжа

"Окончательное решение по этому вопросу (об экстрадиции Ассанжа, - ред.) сейчас находится на рассмотрении судов. Я хочу восстановить справедливость, и у нас есть законные основания для экстрадиции", - заявил он.

Заседание суда по этому вопросу состоится в пятницу, 14 июня.

В то же время издание сообщает, что пока неясно, может ли основатель WikiLeaks быть отправлен в Швецию или США.

Ранее власти США направили в Великобританию запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.