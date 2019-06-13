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Espreso.tvМирГлава МВД Британии подписал запрос США об экстрадиции Ассанжа

Глава МВД Британии подписал запрос США об экстрадиции Ассанжа

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал распоряжение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Об этом он заявил в эфире BBC Radio 4, сообщает Express .

"Окончательное решение по этому вопросу (об экстрадиции Ассанжа, - ред.) сейчас находится на рассмотрении судов. Я хочу восстановить справедливость, и у нас есть законные основания для экстрадиции", - заявил он.

Заседание суда по этому вопросу состоится в пятницу, 14 июня.

В то же время издание сообщает, что пока неясно, может ли основатель WikiLeaks быть отправлен в Швецию или США.

Ранее власти США направили в Великобританию запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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