Глава МВД Британии подписал запрос США об экстрадиции Ассанжа
13 июня, 2019, 14:44
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал распоряжение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Об этом он заявил в эфире BBC Radio 4, сообщает Express .
"Окончательное решение по этому вопросу (об экстрадиции Ассанжа, - ред.) сейчас находится на рассмотрении судов. Я хочу восстановить справедливость, и у нас есть законные основания для экстрадиции", - заявил он.
Заседание суда по этому вопросу состоится в пятницу, 14 июня.
В то же время издание сообщает, что пока неясно, может ли основатель WikiLeaks быть отправлен в Швецию или США.
Ранее власти США направили в Великобританию запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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