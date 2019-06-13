Геращенко получила письма от пленных моряков: верят, что Украина их вытащит

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook.

Получила письма от военнопленных моряков, незаконно удерживаемых в "Лефортово", говорится в сообщении.

"Получила письма от капитана Дениса Гриценко, его коллег Богдана Головаша, Юрия Безъязычного, Виктора Беспальченко. Письма морякам я написала еще в декабре 2018 года, насколько понимаю из ответов, тюремная цензура передала им их только в конце марта. Ко мне их ответы также шли 2 месяца - с апреля ", - отметила Геращенко.

Она отметила, что моряки благодарят украинцев за поддержку, но переживают за свои семьи, которым сейчас труднее всего, и просят поддерживать их родных.

"Ребята пишут, что письма украинцев помогают им держать боевой дух. Что в свободное время много читают и учат иностранные языки. Что очень скучают по родным, по морю и волнам, и верят, что Украина их вытащит", - написала Геращенко.

Нардеп призвала всех неравнодушных писать письма пленным морякам по адресу: 111020 Россия, Москва, ул Лефортовский вал, дом 5, ФКУ СИЗО - 2 УФСИН.