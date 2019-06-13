Геращенко получила письма от пленных моряков: верят, что Украина их вытащит
Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook.
Получила письма от военнопленных моряков, незаконно удерживаемых в "Лефортово", говорится в сообщении.
"Получила письма от капитана Дениса Гриценко, его коллег Богдана Головаша, Юрия Безъязычного, Виктора Беспальченко. Письма морякам я написала еще в декабре 2018 года, насколько понимаю из ответов, тюремная цензура передала им их только в конце марта. Ко мне их ответы также шли 2 месяца - с апреля ", - отметила Геращенко.
Она отметила, что моряки благодарят украинцев за поддержку, но переживают за свои семьи, которым сейчас труднее всего, и просят поддерживать их родных.
"Ребята пишут, что письма украинцев помогают им держать боевой дух. Что в свободное время много читают и учат иностранные языки. Что очень скучают по родным, по морю и волнам, и верят, что Украина их вытащит", - написала Геращенко.
Нардеп призвала всех неравнодушных писать письма пленным морякам по адресу: 111020 Россия, Москва, ул Лефортовский вал, дом 5, ФКУ СИЗО - 2 УФСИН.
- Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместо того, чтобы обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность приведены подразделения Вооруженных сил Украины .
- Рада ввела военное положение в 10 областях Украины.
- Появился полный список 24 пленных украинских моряков.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали всех захваченных в плен украинских моряков.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-