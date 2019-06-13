ФСБ закончила следственные действия по политзаключенному Бекирову

13 июня, 2019, 09:25

ФСБ России закончило следствие по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в якобы незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки

Об этом сообщили адвокаты Бекирова Алексей Ладин и Ислям Велиляев, передает издание "Крим.Реалии"

Отмечается, что в ближайшее время защита приступит к ознакомлению с материалами дела, после чего его направят в суд.

"Сегодня (12 июня, - ред.) в окончательном варианте Бекирова обвинили. Оно осталось без изменений, единственное - четко уточнили дату и время, когда именно, по версии следствия, он передал боеприпасы и взрывчатку. Ранее обвинение было расплывчатое, время и дата совершения преступления - неустановлены", - рассказал Велиляев.

По словам адвоката Ладена, Бекиров не признал вину и полностью подтвердил свои показания, ранее данные в ходе следствия, а также уточнил по времени и по датам, с кем и где находился.

"После допроса защита ходатайствовала о том, чтобы следствие вызвало и допросило тех людей, которые находились с Бекировым в то время, когда он, якобы, передавал взрывчатку и боеприпасы. Кроме того, я ходатайствовал о проведении психо-физиологического исследования (проверку на полиграфе) в отношении Бекирова, а также мифического свидетеля под псевдонимом Меметов в случае его согласия. Ждем ответа", - рассказал Ладин.