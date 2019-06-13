Freedom House внесла оккупирован Крым в список мест без свободы

13 июня, 2019, 19:41

Международная правозащитная неправительственная организация Freedom House внесла оккупированный Крым в список мест без свободы

Об этом сообщает "Крымскотатарский ресурсный центр".

"Международная организация Freedom House в ежегодном отчете Freedom in the World 2019 отнесла оккупированный Крым к местам без свободы. Его оценка составляет 8 баллов из 100", - сообщили в "Крымскотатарском ресурсном центре" со ссылкой на официальный сайт Freedom House.

Эксперты Freedom House считают, что в оккупированном Крыму нарушаются политические и гражданские права жителей Крыма.

"Оккупационное правительство жестко ограничивает политические и гражданские права, заставляет замолчать независимые средства массовой информации и применяет антитеррористические и другие законы против политических диссидентов. Многие украинцы были депортированы или иным образом принуждены покинуть Крым. Члены коренного крымскотатарского меньшинства, многие из которых открыто выступают против российской оккупации, подвергаются особенно острым репрессиям со стороны властей", - говорится на сайте организации.