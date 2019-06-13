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Espreso.tvОбществоФранция заявила, что не потерпит нарушения РФ международного права

Франция заявила, что не потерпит нарушения РФ международного права

Франция не может быть толерантна к нарушению Россией международного права

Об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью французскому журналу Le Point, сообщает Укринформ.

"Мы надеемся, что наш диалог найдет новую динамику в последующие годы, и мы работаем над этим. Условием прочного сотрудничества является уважение к нашему суверенитету и диалог, основанный на правде. Мы не можем быть терпимыми к вмешательству в наши демократические процессы... Мы не можем согласиться с нарушением международного права у двери в Европу", - заявил глава МИД Франции, отвечая на вопрос, заинтересована ли Европа в восстановлении отношений с Владимиром Путиным.

Оценивая роль РФ в системе международной, мировой безопасности, Ле Дриан констатировал, что "русские блокируют Совет Безопасности ООН и нарушают договоры и границы, как в Украине".

Он отметил, что Франция и Россия имеют разные взгляды и интересы, о чем сторонам хорошо известно.

 

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