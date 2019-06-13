Франция заявила, что не потерпит нарушения РФ международного права
Об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью французскому журналу Le Point, сообщает Укринформ.
"Мы надеемся, что наш диалог найдет новую динамику в последующие годы, и мы работаем над этим. Условием прочного сотрудничества является уважение к нашему суверенитету и диалог, основанный на правде. Мы не можем быть терпимыми к вмешательству в наши демократические процессы... Мы не можем согласиться с нарушением международного права у двери в Европу", - заявил глава МИД Франции, отвечая на вопрос, заинтересована ли Европа в восстановлении отношений с Владимиром Путиным.
Оценивая роль РФ в системе международной, мировой безопасности, Ле Дриан констатировал, что "русские блокируют Совет Безопасности ООН и нарушают договоры и границы, как в Украине".
Он отметил, что Франция и Россия имеют разные взгляды и интересы, о чем сторонам хорошо известно.
Читайте также
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
Читайте также
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?