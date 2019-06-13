Дело по недостоверному декларированию Труханова передали в суд

13 июня, 2019, 17:05

НАБУ завершило расследование по уголовному делу в отношении городского головы Одессы Геннадия Труханова, которого подозревают в декларировании недостоверной информации

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"13 июня 2019 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры предоставили Геннадию Труханову и его защитникам копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования. Сейчас обвинительный акт передается в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Труханова подозревают в представлении заведомо недостоверных сведений в предусмотренных законом "О предупреждении коррупции" декларациях за 2015-2016 годы. Следствие выявило в декларациях несоответствия на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн.

Санкция ст. 366-1 УК Украины предусматривает штрафа от 2500 до 30000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.