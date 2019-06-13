Дело по недостоверному декларированию Труханова передали в суд
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"13 июня 2019 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры предоставили Геннадию Труханову и его защитникам копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования. Сейчас обвинительный акт передается в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Труханова подозревают в представлении заведомо недостоверных сведений в предусмотренных законом "О предупреждении коррупции" декларациях за 2015-2016 годы. Следствие выявило в декларациях несоответствия на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн.
Санкция ст. 366-1 УК Украины предусматривает штрафа от 2500 до 30000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-