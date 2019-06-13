Дело Межигорья: Ющенко обвиняет следователя ГПУ в "конфликте интересов"

13 июня, 2019, 12:25

Экс-президент Украины Виктор Ющенко обвиняет следователя ГПУ, который предъявил ему подозрение по поводу резиденции "Межигорье", в конфликте интересов

Об этом Ющенко написал в Facebook.

"Сообщая мне о подозрении, следователь Смитюх Александр Федорович не сообщил своему руководителю Сергею Горбатюку о реальном конфликте интересов стоимостью почти $1 млн", - написал он.

Так, Смитюх Александр Федорович является близким родственником (племянником) Смитюха Григория Евдокимовича - украинского политика, члена Партии регионов, который во времена Леонида Кучмы был заместителем руководителя Государственного управления делами.

Так, по словам Ющенко, во время пребывания на этом посту Григорий Смитюх выдал ордер на квартиру по адресу: г. Киев, ул. Институтская, 18-А.

Однако затем, при смене власти, во времена президентства Ющенко распоряжение о предоставлении этого жилья было отменено.

"В дальнейшем по поводу указанной квартиры был инициирован ряд судебных дел, в которых сторонами выступают ООО "Сиго" (35532873), и ООО "Международная компания "Антарес" (20056770) конечным бенефициаром которых является Смитюх Григорий Евдокимович. ориентировочная рыночная стоимость квартиры на сегодня составляет примерно $940 тыс долларов", - написал Ющенко.

По мнению экс-президента, наличие этих родственных отношений между Смитюхами свидетельствует об имеющемся реальном конфликте интересов по уголовным производствам против него.

Ющенко уже вернулся в ГПУ о проведении проверки указанных обстоятельств.