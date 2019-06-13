ЦИК зарегистрировала еще 53 кандидатов в нардепы

13 июня, 2019, 19:46

По состоянию на 13 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрированы 188 кандидатов в народные депутаты на внеочередные парламентские выборы

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

13 июня ЦИК зарегистрировала 42 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения, а именно:

Дикого М.Б. - в ОВО № 14

Панасюка В.В. - в ОВО № 22

Краснова З.В. - в ОВО № 25

Андрейченко А.Д., Майденко И.Е. - в ОВО № 27

Приходько П.А. - в ОВО № 37,

Ошурко Д.В. - в ОВО № 48,

Тритяченко А.К. - в ОВО № 52,

Грамотенко А.А. - в ОВО № 62,

Гонгальского А.Н. - в ОВО № 65,

Развадовского В.И. - в ОВО № 67,

Борта И.И., Данацко И.И. - в ОВО № 68,

Гулачи Л. - в ОВО № 69,

Павлова П.П. - в ОВО № 70,

Брензовича В.И. - в ОВО № 73,

Гашенко Л.Д. - в ОВО № 76,

Зузяка В.А. - в ОВО № 89,

Азарова А.И., Воробья Д.И. - в ОВО № 95,

Москаля Г.Г. - в ОВО № 106,

Курила В.С. - в ОВО № 113,

Михальчишина Ю.А. - в ОВО № 115,

Малыхина П.В. - в ОВО № 121,

Алексеенко Т.В., Гамзу С.И., Дедюрина В.М., Кузьмина Е.В., Шаповалова Ю.А. - в ОВО № 146,

Данильчук А.Ю. - в ОВО № 156,

Семенчева И.И. - в ОВО № 183,

Лозового В.М. - в ОВО № 189,

Герегу А.В. - в ОВО № 192,

Кухарчука Д.В. - в ОВО № 194,

Толмачева А.А. - в ОВО № 195,

Голуба В.В. - в ОВО № 197,

Рудика С.Я. - в ОВО № 198,

Яценко А.В. - в ОВО № 200,

Березу Б.Ю. - в ОВО № 213,

Рекуна А.И. - в ОВО № 216,

Товмасяна В.Р. - в ОВО № 219,

Петренко Ю.А. - в ОВО № 221.

Также Комиссия зарегистрировала 11 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых политическими партиями, в ОВО на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, а именно:

1 - выдвинутого Политической партией "Белая Церковь вместе" - Бабенко М.В. - в ОВО № 90;

10 - выдвинутых политической партией "Демократическая сокира": Сарвиру А.И. - в ОВО № 26 Лебедя О.М.- в ОВО № 76, Таранову С.В. - в ОВО № 129, Мазура А.И. - в ОВО № 135, Соловьева Н.А. - в ОВО № 169, Лаврова Я.П. - в ОВО № 194, Сабадаша А.Е. - в ОВО № 211, Карпюка А.А. - в ОВО № 212, Дыжечко М.В. - в ОВО № 214, Колумбета А.С. - в ОВО № 218.

Таким образом, сегодня Комиссия зарегистрировала 53 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 42, выдвинутых политическими партиями - 11.

Всего по состоянию на 13 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 188 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 170, выдвинутых политическими партиями - 18.