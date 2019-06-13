ЦИК зарегистрировала еще 53 кандидатов в нардепы
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
13 июня ЦИК зарегистрировала 42 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения, а именно:
Дикого М.Б. - в ОВО № 14
Панасюка В.В. - в ОВО № 22
Краснова З.В. - в ОВО № 25
Андрейченко А.Д., Майденко И.Е. - в ОВО № 27
Приходько П.А. - в ОВО № 37,
Ошурко Д.В. - в ОВО № 48,
Тритяченко А.К. - в ОВО № 52,
Грамотенко А.А. - в ОВО № 62,
Гонгальского А.Н. - в ОВО № 65,
Развадовского В.И. - в ОВО № 67,
Борта И.И., Данацко И.И. - в ОВО № 68,
Гулачи Л. - в ОВО № 69,
Павлова П.П. - в ОВО № 70,
Брензовича В.И. - в ОВО № 73,
Гашенко Л.Д. - в ОВО № 76,
Зузяка В.А. - в ОВО № 89,
Азарова А.И., Воробья Д.И. - в ОВО № 95,
Москаля Г.Г. - в ОВО № 106,
Курила В.С. - в ОВО № 113,
Михальчишина Ю.А. - в ОВО № 115,
Малыхина П.В. - в ОВО № 121,
Алексеенко Т.В., Гамзу С.И., Дедюрина В.М., Кузьмина Е.В., Шаповалова Ю.А. - в ОВО № 146,
Данильчук А.Ю. - в ОВО № 156,
Семенчева И.И. - в ОВО № 183,
Лозового В.М. - в ОВО № 189,
Герегу А.В. - в ОВО № 192,
Кухарчука Д.В. - в ОВО № 194,
Толмачева А.А. - в ОВО № 195,
Голуба В.В. - в ОВО № 197,
Рудика С.Я. - в ОВО № 198,
Яценко А.В. - в ОВО № 200,
Березу Б.Ю. - в ОВО № 213,
Рекуна А.И. - в ОВО № 216,
Товмасяна В.Р. - в ОВО № 219,
Петренко Ю.А. - в ОВО № 221.
Также Комиссия зарегистрировала 11 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых политическими партиями, в ОВО на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, а именно:
1 - выдвинутого Политической партией "Белая Церковь вместе" - Бабенко М.В. - в ОВО № 90;
10 - выдвинутых политической партией "Демократическая сокира": Сарвиру А.И. - в ОВО № 26 Лебедя О.М.- в ОВО № 76, Таранову С.В. - в ОВО № 129, Мазура А.И. - в ОВО № 135, Соловьева Н.А. - в ОВО № 169, Лаврова Я.П. - в ОВО № 194, Сабадаша А.Е. - в ОВО № 211, Карпюка А.А. - в ОВО № 212, Дыжечко М.В. - в ОВО № 214, Колумбета А.С. - в ОВО № 218.
Таким образом, сегодня Комиссия зарегистрировала 53 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 42, выдвинутых политическими партиями - 11.
Всего по состоянию на 13 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 188 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 170, выдвинутых политическими партиями - 18.
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