Чтобы не начинать сначала: в деле Януковича назначили запасного судью

13 июня, 2019, 11:08

Апелляционный суд Киева решил единолично назначить запасного судью по делу экс-президента-предателя Виктора Януковича

Об этом передает корреспондент Еспресо.TV

"Апелляционный суд города Киева решил единолично назначить запасного судью. Сторона обвинения считает, что это сделали в связи с тем, что большой объем материалов и доказательств уголовного производства. А также в связи с тем, чтобы через какие-либо события (судья заболел или в отпуске) не назначать судебное разбирательство с самого начала", - рассказал прокурор Руслан Кравченко.

Отмечается, что запасной судья будет находиться в зале судебного заседания, чтобы быть в курсе течения уголовного производства.

Также сообщается, что перерыв в судебных заседаниях сделали до 15 июля, чтобы система автоматического распределения смогла назначить запасного судью.

Напомним, Януковичу дали 13 лет тюрьмы за государственную измену.