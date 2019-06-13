Чтобы не начинать сначала: в деле Януковича назначили запасного судью
Об этом передает корреспондент Еспресо.TV
"Апелляционный суд города Киева решил единолично назначить запасного судью. Сторона обвинения считает, что это сделали в связи с тем, что большой объем материалов и доказательств уголовного производства. А также в связи с тем, чтобы через какие-либо события (судья заболел или в отпуске) не назначать судебное разбирательство с самого начала", - рассказал прокурор Руслан Кравченко.
Отмечается, что запасной судья будет находиться в зале судебного заседания, чтобы быть в курсе течения уголовного производства.
Также сообщается, что перерыв в судебных заседаниях сделали до 15 июля, чтобы система автоматического распределения смогла назначить запасного судью.
Напомним, Януковичу дали 13 лет тюрьмы за государственную измену.
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