Чтоб молодежи было комфортно в храмах: Епифаний рассказал о реформах в церкви

13 июня, 2019, 15:21

Церковь готова находить ответы на запросы молодежи, чтобы молодые люди чувствовали себя духовно уютно в храмах

Об этом предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний написал в Facebook.

"Церковь должна отвечать на вызовы времени, поэтому очень важно, чтобы священники менялись, совершенствовались, понимали современные потребности общества, были знакомы с новинками, информационными технологиями", - отметил Митрополит.

По его словам, церковь будет делать надлежащие шаги, чтобы соответствовать вызовам современности, но вероучение является неизменным, "ибо истина не подлежит изменениям во времени".

Реформы могут касаться социального служения, духовного образования, воскресных школ, традиций и обрядов, вносить нужные современные коррективы.

"Главная реформа - внутренняя, которая состоит в том, чтобы в своей жизни христиане жили по Закону Божию. В основе нашей жизни должна быть настоящая, библейская любовь. Где такая любовь - там будет Бог, и тогда все будет складываться хорошо", - добавил Епифаний.