Бывший член Высшего совета правосудия подал на Зеленского в суд из-за увольнения
13 июня, 2019, 08:50
Бывший член Высшего совета правосудия Андрей Василенко, которого уволил президент Владимир Зеленский , подал на него судебный иск в Кассационный административный суд
Об этом говорится на госпортале "Судебная власть Украины", передает издание "Главком".
Отмечается, что истец хочет, чтобы суд признал противоправным и отменил указ президента Украины, которым 10 июня было отменено его назначение в ВРП по квоте главы государства.
В тот же день Зеленский своим указом отменил назначение другого члена ВРП Михаила Исакова.
Напомним, Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия.
В то же время Зеленский издал указ о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.
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