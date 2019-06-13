Бывший член Высшего совета правосудия подал на Зеленского в суд из-за увольнения

13 июня, 2019, 08:50

Об этом говорится на госпортале "Судебная власть Украины", передает издание "Главком".

Отмечается, что истец хочет, чтобы суд признал противоправным и отменил указ президента Украины, которым 10 июня было отменено его назначение в ВРП по квоте главы государства.

В тот же день Зеленский своим указом отменил назначение другого члена ВРП Михаила Исакова.

Напомним, Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия.

В то же время Зеленский издал указ о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.