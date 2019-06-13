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Espreso.tvОбществоБывший член Высшего совета правосудия подал на Зеленского в суд из-за увольнения

Бывший член Высшего совета правосудия подал на Зеленского в суд из-за увольнения

Бывший член Высшего совета правосудия Андрей Василенко, которого уволил президент Владимир Зеленский , подал на него судебный иск в Кассационный административный суд

Об этом говорится на госпортале "Судебная власть Украины", передает издание "Главком".

Отмечается, что истец хочет, чтобы суд признал противоправным и отменил указ президента Украины, которым 10 июня было отменено его назначение в ВРП по квоте главы государства.

В тот же день Зеленский своим указом отменил назначение другого члена ВРП Михаила Исакова.

Напомним, Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия.

В то же время Зеленский издал указ о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.

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