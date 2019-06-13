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Espreso.tvМирБорис Джонсон выиграл первый тур выборов лидера консерваторов

Борис Джонсон выиграл первый тур выборов лидера консерваторов

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон победил в первом туре выборов лидера Консервативной партии

Об этом сообщает Sky News.

"Борис Джонсон одержал победу в первом туре голосования в гонке за лидерство консерваторов с Марком Харпером, Эстер Маквей и Андреа Лейдсом, которые выбыли из борьбы", - говорится в сообщении.

Джонсон получил 114 голосов из 313. За его главных конкурентов - нынешнего главу МИД Джереми Ханта и министра окружающей среды Майкла Гоува - проголосовали 43 и 37 коллег-депутатов соответственно.

Также в следующий тур вышли экс-министр по выходу Великобритании из ЕС Доминик Рааб (27 голосов), министр внутренних дел Саджид Джавид (23), министр здравоохранения Мэтт Хэнкок (20) и министр международного развития Рори Стюарт (19).

Следующий этап выборов с постепенным выбыванием кандидатов состоится на следующей неделе. В конце месяца кандидатов должно остаться только двое. После этого выбирать из этих финалистов будут уже примерно 160 тысяч членов Консервативной партии.

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