Борис Джонсон выиграл первый тур выборов лидера консерваторов

13 июня, 2019, 16:18

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон победил в первом туре выборов лидера Консервативной партии

Об этом сообщает Sky News.

"Борис Джонсон одержал победу в первом туре голосования в гонке за лидерство консерваторов с Марком Харпером, Эстер Маквей и Андреа Лейдсом, которые выбыли из борьбы", - говорится в сообщении.

Джонсон получил 114 голосов из 313. За его главных конкурентов - нынешнего главу МИД Джереми Ханта и министра окружающей среды Майкла Гоува - проголосовали 43 и 37 коллег-депутатов соответственно.

Также в следующий тур вышли экс-министр по выходу Великобритании из ЕС Доминик Рааб (27 голосов), министр внутренних дел Саджид Джавид (23), министр здравоохранения Мэтт Хэнкок (20) и министр международного развития Рори Стюарт (19).

Boris Johnson has topped the ballot in the first round of voting in the Conservative leadership race with Mark Harper, Esther McVey and Andrea Leadsom eliminated from the contest - Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 13 июня 2019 г.

Следующий этап выборов с постепенным выбыванием кандидатов состоится на следующей неделе. В конце месяца кандидатов должно остаться только двое. После этого выбирать из этих финалистов будут уже примерно 160 тысяч членов Консервативной партии.