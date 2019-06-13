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Espreso.tvОбществоБаканов проигнорировал вопрос, подала ли его жена заявление на получение гражданства Украины

Баканов проигнорировал вопрос, подала ли его жена заявление на получение гражданства Украины

И.о. главы СБУ Иван Баканов не захотел ответить журналистам, было ли подано его женой, которая имеет российский паспорт, заявление на получение гражданства Украины

Об этом сообщают "Схемы-коррупция в деталях".

Журналисты поинтересовались у и.о. главы СБУ Ивана Баканова информацией о получении его женой украинского гражданства. Но он почему-то так и не смог дать ответ.

Он ссылается на заявление, которое было опубликовано пресс-службой СБУ. Баканов несколько раз на вопрос журналистки, было ли подано заявление на получение его женой гражданства Украины, отвечает, что ответ можно получить прочитав информацию, которая была обнародована вчера. Однако в ответном сообщении нет ни слова о том, было ли подано заявление.

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