Баканов проигнорировал вопрос, подала ли его жена заявление на получение гражданства Украины

13 июня, 2019, 16:30

И.о. главы СБУ Иван Баканов не захотел ответить журналистам, было ли подано его женой, которая имеет российский паспорт, заявление на получение гражданства Украины

Об этом сообщают "Схемы-коррупция в деталях".

Журналисты поинтересовались у и.о. главы СБУ Ивана Баканова информацией о получении его женой украинского гражданства. Но он почему-то так и не смог дать ответ.

Он ссылается на заявление, которое было опубликовано пресс-службой СБУ. Баканов несколько раз на вопрос журналистки, было ли подано заявление на получение его женой гражданства Украины, отвечает, что ответ можно получить прочитав информацию, которая была обнародована вчера. Однако в ответном сообщении нет ни слова о том, было ли подано заявление.