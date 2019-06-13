Баканов проигнорировал вопрос, подала ли его жена заявление на получение гражданства Украины
13 июня, 2019, 16:30
И.о. главы СБУ Иван Баканов не захотел ответить журналистам, было ли подано его женой, которая имеет российский паспорт, заявление на получение гражданства Украины
Об этом сообщают "Схемы-коррупция в деталях".
Журналисты поинтересовались у и.о. главы СБУ Ивана Баканова информацией о получении его женой украинского гражданства. Но он почему-то так и не смог дать ответ.
Он ссылается на заявление, которое было опубликовано пресс-службой СБУ. Баканов несколько раз на вопрос журналистки, было ли подано заявление на получение его женой гражданства Украины, отвечает, что ответ можно получить прочитав информацию, которая была обнародована вчера. Однако в ответном сообщении нет ни слова о том, было ли подано заявление.
- Напомним, 22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя ООО "Студия Квартал-95" Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ .
- Позже Баканов получил звание лейтенанта.
- Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что его жена имеет устойчивую проукраинскую позицию и оформляет гражданство Украины.
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