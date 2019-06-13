Английского тренера посадили на 24 года за сексуальное насилие над футболистами
13 июня, 2019, 12:34
Экс-тренера молодежных команд английских "Саутгемптона" и "Питерборо" Боба Хиггинса осудили на 24 года за сексуальное насилие над детьми
Об этом сообщает The Guardian.
По информации источника, жертвами Хиггинса стали 24 подростка, большинство из которых занимались в академиях "Саутгемптона" и "Питерборо Юнайтед". Бывший тренер осуществлял в отношении подростков сексуальные действия, в том числе, касался их и прижимал к себе.
В мае 66-летний Хиггинс был признан виновным по 45 фактам обвинения в непристойном поведении в период с 1971 по 1996 год.
Жертвы Хиггинса на суде рассказывали о проблемах и мыслях о суициде, которые возникали у них на почве перенесенного. В показаниях жертв также отмечается, что тренер приставал к ним во время массажа после тренировок, а также в своей машине.
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