Жадан, Андрухович, Чубай, симфонический оркестр и мюзикл среди гор: какие сюрпризы подготовили организаторы форума "Via Carpatia"

12 июня, 2019, 17:55

О программе нынешнего форума "Via Carpatia" рассказал его инициатор, народный депутат, глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий

По словам инициатора форума, в этом году главным событием "Via Carpatia" станет международная конференция "Круг Винценза".

Об этом пишет Еспресо.TV .

"Этот форум будет непохожим на предыдущий. Будет происходить большая конференция, где будет обсуждаться ситуация, в которой сейчас находится Украина. Целая пленарная сессия будет называться "Украина на переломе". Обсудим также международные события, ведь прошло 30 лет от падения Берлинской стены. Будет очень много гостей из разных стран Европы, в частности из Польши, Румынии, Литвы. Среди участников конференции - представители Европарламента, украинского правительства и парламента ", - отмечает Княжицкий.

Дополнит это все богатая культурно-художественная программа, разделенная на три дня: театра, поэзии и музыки ".

"В День поэзии мы покажем проект памяти великого украинского поэта Григория Чубая. Его дети, Тарас и Соломия Чубай, а также Юрий Андрухович, Иван Малкович, Сергей Жадан исполнять песни на стихи как Чубая, так и других поэтов. Это будет очень интересный и фантастический проект ", - рассказывает инициатор форума.

Также гостей фестиваля ждет немало художественно-культурных впечатлений. Мюзикл "Гуцулка Ксеня" режиссер Ростислав Держипильский поставит под открытым небом, среди Карпатских гор. Выдающиеся украинские композиторы Мирослав Скорик и Иван Небесный вместе с оркестром "INSO-Львов" подготовили специальную симфоническую программу для гостей форума.

"Программа будет очень насыщенной и интересной", - уверяет Николай Княжицкий и приглашает всех посетить Верховину уже на этих выходных.

Программу форума "Via Carpatia" презентовали его инициаторы сегодня в культурно-артистической пространстве "Подземный переход Вагабундо" в Ивано-Франковске. В презентации приняли участие Глава Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, директор форума Михаил Крупиевский, писатель Юрий Андрухович и глава Верховинского райсовета Иван Шкиндюк.

В этом году Международный форум "Via Carpatia" состоится во второй раз в живописном гуцульском поселке Верховина с 14 до 16 июня. Больше информации на сайте viacarpatia.org.