Зеленский заверил ЕБРР в готовности к сотрудничеству и вспомнил о МВФ

12 июня, 2019, 16:16

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Спасибо, что вы здесь, и благодарим за то, что вы крупнейшим инвестором в Украине. Хочу заверить, что мы будем наращивать наше сотрудничество", - сказал президент.

Зеленский добавил, что стратегия ЕБРР полностью соответствует приоритетам государства, и выразил убеждение, что Украина и банк вместе могут работать эффективно. Президент подчеркнул, что Украина ценит сотрудничество с международными партнерами - ЕБРР, Всемирным банком и МВФ.