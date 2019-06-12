Зеленский заверил ЕБРР в готовности к сотрудничеству и вспомнил о МВФ
12 июня, 2019, 16:16
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией ЕБРР во главе с президентом банка Сумой Чакрабарти
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Спасибо, что вы здесь, и благодарим за то, что вы крупнейшим инвестором в Украине. Хочу заверить, что мы будем наращивать наше сотрудничество", - сказал президент.
Зеленский добавил, что стратегия ЕБРР полностью соответствует приоритетам государства, и выразил убеждение, что Украина и банк вместе могут работать эффективно. Президент подчеркнул, что Украина ценит сотрудничество с международными партнерами - ЕБРР, Всемирным банком и МВФ.
- Напомним, в НБУ рассчитывают на получение Украиной транша от МВФ в этом году, если удастся быстро сформировать правительство.
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