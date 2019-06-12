Зеленский исключил из делегации в Гаагу чиновника, который заявил о необходимости люстрации Богдана

12 июня, 2019, 15:47

Об этом свидетельствует указ №400 от 12 июня, обнародованный на сайте президента Украины.

С 18 июня по 2 июля в Гааге состоится 22-я дипломатическая сессия Гаагской конференции по международному частному праву. В мае президент Петр Порошенко указом №230 создал делегацию Украины для участия в сессии. Главой делегации был назначен Сергей Петухов.

Однако 12 июня Зеленский внес изменения в указ, приказав вывести Петухова из делегации и освободив его от исполнения обязанностей главы делегации.

Вместо него делегацию возглавит посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.