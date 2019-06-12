Зеленский исключил из делегации в Гаагу чиновника, который заявил о необходимости люстрации Богдана
12 июня, 2019, 15:47
Президент Владимир Зеленский исключил из международной делегации в Гаагу заместителя министра юстиции Сергея Петухова, который заявил, что глава Администрации президента Андрей Богдан подпадает под люстрацию
Об этом свидетельствует указ №400 от 12 июня, обнародованный на сайте президента Украины.
С 18 июня по 2 июля в Гааге состоится 22-я дипломатическая сессия Гаагской конференции по международному частному праву. В мае президент Петр Порошенко указом №230 создал делегацию Украины для участия в сессии. Главой делегации был назначен Сергей Петухов.
Однако 12 июня Зеленский внес изменения в указ, приказав вывести Петухова из делегации и освободив его от исполнения обязанностей главы делегации.
Вместо него делегацию возглавит посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.
- Глава АП Богдан занимал должность уполномоченного правительства по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Азарова с марта 2010 по февраль 2011 года, а также с июля 2013 по март 2014 года.
- 21 мая Зеленский подписал указ о назначении Богдана на должность главы Администрации Президента.
- Должность главы Администрации Президента Украины предусмотрена п.5 ч.1 ст.2 Закона Украины "Об очистке власти" как должность, по которой осуществляются люстрационные мероприятия.
- Богдан считает, что не подпадает под люстрацию, потому что после принятия закона должность главы Администрации Президента и его заместителей вывели с государственной службы. Он считает, что поскольку не является государственным служащим, закон о люстрации на него не распространяется.
- Вопрос о люстрации Богдана будет решать Верховный Суд.
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