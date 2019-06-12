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Espreso.tvОбществоЗеленский и Ющенко поговорили о выборах

Зеленский и Ющенко поговорили о выборах

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бывшим главой государства Виктором Ющенко

Об этом сообщает Администрация Президента в Twitter.

"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встречался с Виктором Ющенко. Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства ", - говорится в сообщении.

 

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