Зеленский и Ющенко поговорили о выборах

12 июня, 2019, 20:29

Об этом сообщает Администрация Президента в Twitter.

"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встречался с Виктором Ющенко. Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства ", - говорится в сообщении.