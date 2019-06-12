Зеленский и Ющенко поговорили о выборах
12 июня, 2019, 20:29
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бывшим главой государства Виктором Ющенко
Об этом сообщает Администрация Президента в Twitter.
"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встречался с Виктором Ющенко. Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства ", - говорится в сообщении.
Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский встречался с Виктором Ющенко.- APU (@APUkraine) 12 июня 2019
Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства.
Читайте также
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
Читайте также
-
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему