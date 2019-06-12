Зеленский не поддержал отмену петиции о своей отставке

12 июня, 2019, 19:05

Об этом говорится на сайте президента.

"Искренне благодарен всем, кто подписал эту петицию, за гражданскую позицию и поддержку и, пользуясь случаем, обещаю оправдать ваше высокое доверие. Сегодня никто не ограничен в праве инициировать электронные петиции к власти, даже в определенной степени троллинг, например упомянутая петиция о моей отставке, потому что это один из механизмов демократии. Однако закон не предусматривает такой процедуры, как отмена петиции. Президент может только поддержать или не поддержать электронную петицию ", - говорится в сообщении.

Зеленский сообщил подписантам обращение и всех заинтересованных граждан, что не поддерживает электронную петицию № 22/053988-эп об отмене электронной петиции № 22/053360-эп "За отставку президента Украины Владимира Зеленского".