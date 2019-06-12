Зеленский назначил Абромавичюса в Укроборонпром

12 июня, 2019, 12:48

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Указом №402 / 2019 президент внес изменения в состав наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" и назначил Айварас Абромавучюса членом наблюдательного совета (по согласию).

Кроме того, y связи с истечением срока полномочий Я.Скалька, И.Черкасского исключил их из состава наблюдательного совета ГК "Укроборонпром".