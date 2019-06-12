Зеленский назначил Абромавичюса в Укроборонпром
12 июня, 2019, 12:48
Президент Владимир Зеленский назначил Абромавичюса членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром"
Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
Указом №402 / 2019 президент внес изменения в состав наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" и назначил Айварас Абромавучюса членом наблюдательного совета (по согласию).
Кроме того, y связи с истечением срока полномочий Я.Скалька, И.Черкасского исключил их из состава наблюдательного совета ГК "Укроборонпром".
- Напомним, 22 мая экс-министр экономического развития Абромавичюс во время визита в Администрацию президента обсуждал с Владимиром Зеленским свое возможное назначении. По его словам, он хотел бы работать в правительстве или на госпредприятии , но не в АП или парламенте.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
Читайте также
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-