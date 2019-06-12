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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил Абромавичюса в Укроборонпром

Зеленский назначил Абромавичюса в Укроборонпром

Президент Владимир Зеленский назначил Абромавичюса членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром"

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Указом №402 / 2019 президент внес изменения в состав наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" и назначил Айварас Абромавучюса членом наблюдательного совета (по согласию).

Кроме того, y связи с истечением срока полномочий Я.Скалька, И.Черкасского исключил их из состава наблюдательного совета ГК "Укроборонпром".

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