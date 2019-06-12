Зеленский на следующей неделе встретится с Меркель и Макроном
Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.
Как стало известно агентству 17 июня Зеленский посетит Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Также сообщается, что 18 июня Зеленский встретится с Ангелой Меркель в Берлине. Эту информацию ему подтвердил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
Кроме того, администрация немецкого президента сообщила, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 18 июня примет Зеленского в своей берлинской резиденции Бельвю.
"Канцлер также примет Зеленского этого дня", - сказал Зайберт. По его словам, это будет первая встреча Меркель с Зеленским.
"Они уже разговаривали друг с другом по телефону, но пока не встречались", - отметил представитель кабмина Германии.
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