Зеленский на следующей неделе встретится с Меркель и Макроном

12 июня, 2019, 15:50

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Как стало известно агентству 17 июня Зеленский посетит Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также сообщается, что 18 июня Зеленский встретится с Ангелой Меркель в Берлине. Эту информацию ему подтвердил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Кроме того, администрация немецкого президента сообщила, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 18 июня примет Зеленского в своей берлинской резиденции Бельвю.

"Канцлер также примет Зеленского этого дня", - сказал Зайберт. По его словам, это будет первая встреча Меркель с Зеленским.

"Они уже разговаривали друг с другом по телефону, но пока не встречались", - отметил представитель кабмина Германии.