За Украину на ЧМ-2019 по футболу играет сын погибшего героя войны с Россией
Об этом сообщает сообщество Supporters Ukraine в facebook.
В победном полуфинале чемпионата мира против Италии в составе сборной Украины весь матч отыграл Кирилл Дрышлюк, отец которого - легендарный майор авиации Павел Дрышлюк погиб 6 июня 2014 года, когда его самолет-фоторазведчик Ан-30Б, совершавший наблюдательный полет над городом Славянск, Донецкой области, был сбит российскими террористами из ПЗРК.
Ракета попала в правый двигатель, начался пожар, огонь перекинулся на правое крыло, самолет начал терять высоту и падать на жилые кварталы Славянска. Командир экипажа Константин Могилко отдал приказ экипажу покинуть самолет. Борттехник Павел Дрышлюк помог двум молодым лейтенантам снять бронежилеты, одеть парашюты и выпрыгнуть из самолета на высоте 800 м. Сам он вместе с командиром подполковником Константином могилку и бортмехаником прапорщиком Алексеем Потапенко остался в самолете.
Ценой собственной жизни экипаж направил самолет за пределы города и предотвратил жертвы среди мирного населения. Машина упала севернее Славянска, за селом Пришиб. Погибли пять членов экипажа: командир самолета Константин Могилко, борттехник Павел Дрышлюк, бортмеханик Алексей Потапенко, оператор фотосъемки Сергей Каминский и радист Владимир Момот. Спаслись, прыгнув с парашютом, лейтенанты Кирилл Крамарев и Василий Полажинець, а также штурман-инструктор подполковник Сергей Николаев.
19-летний Кирилл Дрышлюк является воспитанником киевского "Динамо", сейчас он выступает за "Александрию".
- Напомним, 11 июня сборная Украины U-20 победила Италию в полуфинальном поединке чемпионата мира-2019 и стала первым финалистом турнира.
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