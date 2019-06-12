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Espreso.tvСпортЗа Украину на ЧМ-2019 по футболу играет сын погибшего героя войны с Россией

За Украину на ЧМ-2019 по футболу играет сын погибшего героя войны с Россией


фото: facebook
В составе молодежной сборной Украины финалистом чемпионата мира по футболу U-20 стал Кирилл Дрышлюк - сын погибшего героя войны с Россией - Павла Дрышлюка

Об этом сообщает сообщество Supporters Ukraine в facebook.

В победном полуфинале чемпионата мира против Италии в составе сборной Украины весь матч отыграл Кирилл Дрышлюк, отец которого - легендарный майор авиации Павел Дрышлюк погиб 6 июня 2014 года, когда его самолет-фоторазведчик Ан-30Б, совершавший наблюдательный полет над городом Славянск, Донецкой области, был сбит российскими террористами из ПЗРК.

Ракета попала в правый двигатель, начался пожар, огонь перекинулся на правое крыло, самолет начал терять высоту и падать на жилые кварталы Славянска. Командир экипажа Константин Могилко отдал приказ экипажу покинуть самолет. Борттехник Павел Дрышлюк помог двум молодым лейтенантам снять бронежилеты, одеть парашюты и выпрыгнуть из самолета на высоте 800 м. Сам он вместе с командиром подполковником Константином могилку и бортмехаником прапорщиком Алексеем Потапенко остался в самолете.

Ценой собственной жизни экипаж направил самолет за пределы города и предотвратил жертвы среди мирного населения. Машина упала севернее Славянска, за селом Пришиб. Погибли пять членов экипажа: командир самолета Константин Могилко, борттехник Павел Дрышлюк, бортмеханик Алексей Потапенко, оператор фотосъемки Сергей Каминский и радист Владимир Момот. Спаслись, прыгнув с парашютом, лейтенанты Кирилл Крамарев и Василий Полажинець, а также штурман-инструктор подполковник Сергей Николаев.

19-летний Кирилл Дрышлюк является воспитанником киевского "Динамо", сейчас он выступает за "Александрию".

  • Напомним, 11 июня сборная Украины U-20 победила Италию в полуфинальном поединке чемпионата мира-2019 и стала первым финалистом турнира.
  • Стал известен соперник сборной Украины U-20 в финале чемпионата мира-2019 .
  • Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал противоречивый момент полуфинала ЧМ-2019, когда арбитр на последних секундах отменил гол Италии.
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