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Espreso.tvМирЙеменские боевики атаковали саудовский аэропорт, десятки раненых

Йеменские боевики атаковали саудовский аэропорт, десятки раненых


фото: middleeastpress
Повстанцы-хуситы из Йемена запустили ракету в международный аэропорт Абха, на юго-западе Саудовской Аравии, в результате чего пострадали 26 гражданских лиц
Об этом сообщает государственное саудовское информационное агентство SPA .

"Представитель саудовской коалиции в Йемене полковник Турки Аль-Малики сообщил в среду утром, что враждебная ракета, которая была выпущена повстанцами-хуситами, попала в зал ожидания в международном аэропорту Абха в провинции Асир на юго-западе Саудовской Аравии, где ежедневно проходят тысячи иностранных пассажиров", - говорится в сообщении.

По словам Аль-Малики, в результате атаки были ранены 26 гражданских, в том числе три женщины и двое детей.

Восемь пострадавших были госпитализированы в местную больницу, а 18 лицам была оказана медицинская помощь на месте.

Отмечается, что также был нанесен ущерб лаунж-зоне аэропорта.

Как сообщалось, война в Йемене между проиранскими хуситами и официальной властью, которую поддерживает Запад, а также суннитская коалиция во главе с Саудовской Аравией, продолжается с 2015 года. В опубликованном в конце апреля докладе организации Armed Conflict Location & Event Data Project сообщается, что число жертв войны в Йемене с 2016 года достигло 70 тыс. человек.

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