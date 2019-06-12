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Espreso.tvОбществоWhatsApp будет судиться с теми, кто нарушает правила пользования мессенджером

WhatsApp будет судиться с теми, кто нарушает правила пользования мессенджером

WhatsApp с 7 декабря 2019 года начнет подавать в суд на пользователей и компании, которые нарушают условия предоставления услуг

Об этом сообщается на сайте мессенджера, передает Общественное .

Согласно заявлению компании, к неправомерному использованию мессенджера относится "автоматическая или массовая рассылка сообщений", а также использование мессенджера WhatsApp не в личных целях.

"Наши продукты не предназначены для массовых или автоматических сообщений, которые всегда были нарушением наших условий обслуживания. Мы стремимся укрепить частный характер нашей платформы и защитить пользователей от злоупотреблений", - говорится в заявлении.

В компании обращают внимание, что поводом для судебного иска может стать не только выявление нарушений сотрудниками компании, но и информация, полученная от других источников. К таким сведениям руководство мессенджера относит заявления других организаций.

 

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