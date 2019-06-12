Вокалист Rammstein Линдеманн сломал челюсть фанату

12 июня, 2019, 08:51

Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть фанату, который преследовал его в гостинице

Об этом сообщает Bild .

Инцидент произошел в одном из отелей Мюнхена после того, как Линдеманн не захотел сделать из фанатом селфи.

После отказа в фото фанат начал неприлично высказываться в сторону спутницы музыканта. Линдеманн отвел мужчину в сторону и настоял на извинениях, однако, между ними началась драка.

Полиция, прибывшая в отель, констатировала, что Линдеманн сломал фанату челюсть.