Вокалист Rammstein Линдеманн сломал челюсть фанату
12 июня, 2019, 08:51
Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть фанату, который преследовал его в гостинице
Об этом сообщает Bild .
Инцидент произошел в одном из отелей Мюнхена после того, как Линдеманн не захотел сделать из фанатом селфи.
После отказа в фото фанат начал неприлично высказываться в сторону спутницы музыканта. Линдеманн отвел мужчину в сторону и настоял на извинениях, однако, между ними началась драка.
Полиция, прибывшая в отель, констатировала, что Линдеманн сломал фанату челюсть.
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