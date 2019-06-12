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Espreso.tvОбществоВокалист Rammstein Линдеманн сломал челюсть фанату

Вокалист Rammstein Линдеманн сломал челюсть фанату

Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть фанату, который преследовал его в гостинице

Об этом сообщает Bild .

Инцидент произошел в одном из отелей Мюнхена после того, как Линдеманн не захотел сделать из фанатом селфи.

После отказа в фото фанат начал неприлично высказываться в сторону спутницы музыканта. Линдеманн отвел мужчину в сторону и настоял на извинениях, однако, между ними началась драка.

Полиция, прибывшая в отель, констатировала, что Линдеманн сломал фанату челюсть.

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