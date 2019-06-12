Во Львовской и Ивано-Франковской областях в течение суток уровень воды в реках может подняться на 1 метр, - ГСЧС
12 июня, 2019, 10:05
Уровень воды на реках бассейна Днестра может подняться на 0,2-1 метр
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС
"По прогнозам Укргидрометцентра, в течение суток 12 июня на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 м над уровнями 11 июня, без негативных последствий", - говорится в сообщении.
При сильных ливнях на малых водотоках возможно резкое мимолетное повышение уровней воды, формирование значительного местного и склонного стока.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-