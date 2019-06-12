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Espreso.tvОбществоВо Львовской и Ивано-Франковской областях в течение суток уровень воды в реках может подняться на 1 метр, - ГСЧС

Во Львовской и Ивано-Франковской областях в течение суток уровень воды в реках может подняться на 1 метр, - ГСЧС


фото: 5.ua
Уровень воды на реках бассейна Днестра может подняться на 0,2-1 метр

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

"По прогнозам Укргидрометцентра, в течение суток 12 июня на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 м над уровнями 11 июня, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

При сильных ливнях на малых водотоках возможно резкое мимолетное повышение уровней воды, формирование значительного местного и склонного стока.

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