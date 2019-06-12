Вкладчики ПриватБанка забрали из учреждения $ 300 млн после решения суда о незаконности национализации
Об этом заявила финансовый директор Анна Самарина, сообщает Reuters.
После решения суда о незаконности национализации банка, клиенты "вели себя нервно", а отток вкладов продолжался в течение нескольких недель, говорится в сообщении.
"Вкладчики забрали из банка около $ 300 млн после решения суда по иску Коломойского", - отметила финдиректор.
По словам Самариной, в последнее время объем вкладов частично удалось восстановить, однако он не вернулся к прежним уровням.
Отмечается, что ПриватБанк вовлечен в ряд судебных разбирательств в Соединенных Штатах, Великобритании, на Кипре и в Украине, как в качестве истца, так и в качестве ответчика, что привело к увеличению судебных расходов.
"До 10% операционных расходов банка теперь приходится на судебные издержки", - отметила финдиректор.
- Напомним, национализация ПриватБанка завершилась 18 декабря 2016 года.
- После национализации ПриватБанка государство вложило в финучреждение сумму, эквивалентную 5% ВВП.
- По данным аудита, о котором сообщил Bloomberg, 99,4% корпоративного кредитного портфеля ПриватБанка на конец 2016 составляли ссуды, выданные связанным с бывшими акционерами компаниями.
- 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину и отменил решение о национализации ПриватБанка.
- 20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на 9,2 млрд грн.
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