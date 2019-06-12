Вкладчики ПриватБанка забрали из учреждения $ 300 млн после решения суда о незаконности национализации

12 июня, 2019, 16:44

Вкладчики забрали из банка около $ 300 млн после апрельского решения суда по иску Коломойского о незаконности национализации

Об этом заявила финансовый директор Анна Самарина, сообщает Reuters.

После решения суда о незаконности национализации банка, клиенты "вели себя нервно", а отток вкладов продолжался в течение нескольких недель, говорится в сообщении.

"Вкладчики забрали из банка около $ 300 млн после решения суда по иску Коломойского", - отметила финдиректор.

По словам Самариной, в последнее время объем вкладов частично удалось восстановить, однако он не вернулся к прежним уровням.

Отмечается, что ПриватБанк вовлечен в ряд судебных разбирательств в Соединенных Штатах, Великобритании, на Кипре и в Украине, как в качестве истца, так и в качестве ответчика, что привело к увеличению судебных расходов.

"До 10% операционных расходов банка теперь приходится на судебные издержки", - отметила финдиректор.