В июле в Киеве хотят установить 3 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора

12 июня, 2019, 10:19

В июле городские власти Киева намерены запустить пилотные проекты с целью раздельного сбора твердых бытовых отходов

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Планируется установить до 3 тыс. контейнеров для отдельных фракций - пластика, стекла.

Отмечается, что морфологический анализ столичного мусора свидетельствует, что количество вторичного сырья составляет около 5-7% от общего количества.

"Мы встретились с перевозчиками мусора, работающие в столице, и предложили им разработать и внедрить пилотный проект раздельного сбора на территориях, где они работают. Очень важно, что это будут различные модели, предложенные предприятиями и уже в процессе пилотирования мы определим наиболее эффективную" , - сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев

Он добавил, что город уже выбрал несколько локаций, которые могут быть пригодными для строительства такого комплекса.