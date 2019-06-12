В Украине продолжает стремительно расти спрос на электрокары
Об этом сообщает Укравтопром .
Отмечается, что Cеред коммерческих электромобилей, которые покупали украинцы в мае, не было новых машин.
За май зарегистрировано 31 электромобиль модели RENAULT Kangoo ZE, еще две машины - NISSAN e- NV200.
В то же время в мае украинцы зарегистрировали 86 новых легковых электромобилей и 524 старых.
Самым популярным электрокаром остается NISSAN Leaf (в прошлом месяце украинцы купили 329 электромобилей этой модели).
На втором месте - TESLA Model S (53 электрокары), также в первую пятерку вошли BMW i3 - 46 электромобилей; FIAT 500е - 24; RENAULT Zoe - 23.
Всего с начала года в Украину было ввезено и поставлено на учет 2381 легковых и 176 коммерческих электромобилей, что соответственно на 64% и 209% больше аналогичного периода прошлого года ", - говорится в сообщении.
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- Напомним, в 2018 году украинцы купили электрокаров почти вдвое больше , чем в 2017 году.
- В январе 2019 году в Украине поставили на учет 441 электромобиль , что в 2,3 раза больше, чем в январе 2018 года.
- К концу 2022 будет действовать норма , освобождающая ввоз в Украину транспортных средств, оснащенных только электродвигателями, от уплаты НДС и акциза.
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