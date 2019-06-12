В Украине продолжает стремительно расти спрос на электрокары

12 июня, 2019, 10:45

В мае 2019 года украинцы купили и поставили на учет 643 авто с электрическим двигателем. По сравнению с маем 2018 года спрос на легковые электрокары вырос почти в полтора раза

Об этом сообщает Укравтопром .

Отмечается, что Cеред коммерческих электромобилей, которые покупали украинцы в мае, не было новых машин.

За май зарегистрировано 31 электромобиль модели RENAULT Kangoo ZE, еще две машины - NISSAN e- NV200.

В то же время в мае украинцы зарегистрировали 86 новых легковых электромобилей и 524 старых.

Самым популярным электрокаром остается NISSAN Leaf (в прошлом месяце украинцы купили 329 электромобилей этой модели).

На втором месте - TESLA Model S (53 электрокары), также в первую пятерку вошли BMW i3 - 46 электромобилей; FIAT 500е - 24; RENAULT Zoe - 23.

Всего с начала года в Украину было ввезено и поставлено на учет 2381 легковых и 176 коммерческих электромобилей, что соответственно на 64% и 209% больше аналогичного периода прошлого года ", - говорится в сообщении.

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