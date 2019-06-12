//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине продолжает стремительно расти спрос на электрокары

В Украине продолжает стремительно расти спрос на электрокары


фото: reuters
В мае 2019 года украинцы купили и поставили на учет 643 авто с электрическим двигателем. По сравнению с маем 2018 года спрос на легковые электрокары вырос почти в полтора раза

Об этом сообщает Укравтопром .

Отмечается, что Cеред коммерческих электромобилей, которые покупали украинцы в мае, не было новых машин.

За май зарегистрировано 31 электромобиль модели RENAULT Kangoo ZE, еще две машины - NISSAN e- NV200.

В то же время в мае украинцы зарегистрировали 86 новых легковых электромобилей и 524 старых.

Самым популярным электрокаром остается NISSAN Leaf (в прошлом месяце украинцы купили 329 электромобилей этой модели).

На втором месте - TESLA Model S (53 электрокары), также в первую пятерку вошли BMW i3 - 46 электромобилей; FIAT 500е - 24; RENAULT Zoe - 23.

Всего с начала года в Украину было ввезено и поставлено на учет 2381 легковых и 176 коммерческих электромобилей, что соответственно на 64% и 209% больше аналогичного периода прошлого года ", - говорится в сообщении.

Читайте также: Электрокары ощутимо подешевеют. Все, что нужно знать перед покупкой электромобиля

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 июня, 2019 среда

больше новостей

12 июня, 2019 среда

11 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать