В Украине появится госслужба, которая будет заниматься конфессиями и нацменьшинствами

12 июня, 2019, 13:47

Государственная служба по этнополитике и свободе совести будет реализовывать политику в сфере межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств

Об этом говорится в обнародованном РБК-Украина постановлении Кабинета министров.

Кабинет министров Украины одобрил создание Государственной службы по этнополитике и свободе совести.

Кабмин распорядился создать Госслужбу по этнополитике и свободе совести как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется правительством через министра культуры.

Служба будет реализовывать государственную политику в сфере межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств.

Минкульту поручено внести в Кабмин проект положения о Службе. Сообщается, что офис новой Госслужбы будет находиться в Киеве на улице Прорезной, 15.