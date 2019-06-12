В Украине появится госслужба, которая будет заниматься конфессиями и нацменьшинствами
12 июня, 2019, 13:47
Государственная служба по этнополитике и свободе совести будет реализовывать политику в сфере межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств
Об этом говорится в обнародованном РБК-Украина постановлении Кабинета министров.
Кабинет министров Украины одобрил создание Государственной службы по этнополитике и свободе совести.
Кабмин распорядился создать Госслужбу по этнополитике и свободе совести как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется правительством через министра культуры.
Служба будет реализовывать государственную политику в сфере межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств.
Минкульту поручено внести в Кабмин проект положения о Службе. Сообщается, что офис новой Госслужбы будет находиться в Киеве на улице Прорезной, 15.
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