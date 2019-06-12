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Espreso.tvОбществоВ Украине появится госслужба, которая будет заниматься конфессиями и нацменьшинствами

В Украине появится госслужба, которая будет заниматься конфессиями и нацменьшинствами


фото: argumentua
Государственная служба по этнополитике и свободе совести будет реализовывать политику в сфере межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств

Об этом говорится в обнародованном РБК-Украина постановлении Кабинета министров.

Кабинет министров Украины одобрил создание Государственной службы по этнополитике и свободе совести.

Кабмин распорядился создать Госслужбу по этнополитике и свободе совести как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется правительством через министра культуры.

Служба будет реализовывать государственную политику в сфере межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств.

Минкульту поручено внести в Кабмин проект положения о Службе. Сообщается, что офис новой Госслужбы будет находиться в Киеве на улице Прорезной, 15.

 

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