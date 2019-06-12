В Минрегионе нашли новое место для Администрации президента и правительственного квартала
Об этом заявил заместитель министра Лев Парцхаладзе, сообщает Интерфакс-Украина .
Минрегион предложит президенту Зеленскому проект строительства административного и делового квартала "Киев Сити" на территории промзоны "Теличка", что в южной части Киева, говорится в сообщении.
"Обязательно предложим. Я считаю, что это должен быть один из символов перемен в стране", - отметил Парцхаладзе
Отмечается, что площадь этой промзоны составляет примерно 100 га и туда вполне реально перенести не только Администрацию президента, но и другие правительственные здания.
По мнению чиновника, высвобожденные помещения в центре столицы можно будет продать, например, гостиницы, культурные центры или жилье.
"В центре города станет более комфортно, будет намного меньше пробок на пути на работу и с работы, будет резкий толчок развитию туризма", - отметил Парцхаладзе.
По словам заместителя министра, реализация такого проекта решит проблему равномерной загрузки левого и правого берегов, а использование современных технологий и подходов к проектированию помещений, в частности Open space, могли бы увеличить плотность загрузки людей на 30-40% и повысить эффективность труда.
Парцхаладзе отметил, что масштабный проект "Киев Сити" на Теличке неоднократно предлагали на рассмотрение городской власти с 2003 года - с тех пор он так и не получил должной поддержки чиновников.
- Напомним, ранее президент Зеленский заявлял, что размышляет над переносом Администрации президента под Киев.
- Правительственный квартал более безопасное место для Администрации президента, чем любое другое в Киеве, заявил начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей.
- У Зеленского подтвердили, что среди вариантов, куда может переехать АП является здание Украинского дома, что на Европейской площади.
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