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Espreso.tvОбществоВ Минрегионе нашли новое место для Администрации президента и правительственного квартала

В Минрегионе нашли новое место для Администрации президента и правительственного квартала

В Минрегионразвития, строительства и ЖКХ нашли место, куда из центра Киева может быть перенесен правительственный квартал

Об этом заявил заместитель министра Лев Парцхаладзе, сообщает Интерфакс-Украина .

Минрегион предложит президенту Зеленскому проект строительства административного и делового квартала "Киев Сити" на территории промзоны "Теличка", что в южной части Киева, говорится в сообщении.

"Обязательно предложим. Я считаю, что это должен быть один из символов перемен в стране", - отметил Парцхаладзе

Отмечается, что площадь этой промзоны составляет примерно 100 га и туда вполне реально перенести не только Администрацию президента, но и другие правительственные здания.

По мнению чиновника, высвобожденные помещения в центре столицы можно будет продать, например, гостиницы, культурные центры или жилье.

"В центре города станет более комфортно, будет намного меньше пробок на пути на работу и с работы, будет резкий толчок развитию туризма", - отметил Парцхаладзе.

По словам заместителя министра, реализация такого проекта решит проблему равномерной загрузки левого и правого берегов, а использование современных технологий и подходов к проектированию помещений, в частности Open space, могли бы увеличить плотность загрузки людей на 30-40% и повысить эффективность труда.

Парцхаладзе отметил, что масштабный проект "Киев Сити" на Теличке неоднократно предлагали на рассмотрение городской власти с 2003 года - с тех пор он так и не получил должной поддержки чиновников.

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