В Москве на митинге задержали Навального и еще около ста человек
Об этом свидетельствует прямая трансляция с места событий ОВД.Инфо .
"В Москве задержаны уже 94 человека", - говорится в сообщение.
Протестующие вышли на акцию в футболках "Я / Мы Иван Голунов".
По данным ОВД задержали Алексея Навального, журналистов изданий "Медуза", "Дождь" и "Reuters", "Коммерсант" и главного редактора "МБХ-Медиа".
" Медуза " сообщает, что полиция начала применять к участникам акции дубинки.
Часть задержанных везут в отдел внутренних дел "Марьина роща".
Отмечается, что акцию запланировали еще до освобождения журналиста Голунова 11 июня, когда дело против него в РФ закрыли, и после его освобождения акцию в Москве в его поддержку решили не отменять.
Участники акции требуют расследования сфабрикованных уголовных дел в РФ, реформы статьи 228 и освобождение невиновных.
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