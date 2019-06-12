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Espreso.tvМирВ Москве на митинге задержали Навального и еще около ста человек

В Москве на митинге задержали Навального и еще около ста человек

В среду во время шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве российские правоохранители задержали почти сотню человек

Об этом свидетельствует прямая трансляция с места событий ОВД.Инфо .

"В Москве задержаны уже 94 человека", - говорится в сообщение.

Протестующие вышли на акцию в футболках "Я / Мы Иван Голунов".

По данным ОВД задержали Алексея Навального, журналистов изданий "Медуза", "Дождь" и "Reuters", "Коммерсант" и главного редактора "МБХ-Медиа".

" Медуза " сообщает, что полиция начала применять к участникам акции дубинки.

Часть задержанных везут в отдел внутренних дел "Марьина роща".

Отмечается, что акцию запланировали еще до освобождения журналиста Голунова 11 июня, когда дело против него в РФ закрыли, и после его освобождения акцию в Москве в его поддержку решили не отменять.

Участники акции требуют расследования сфабрикованных уголовных дел в РФ, реформы статьи 228 и освобождение невиновных.

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