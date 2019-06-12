В Москве на акции задержали более 200 человек
12 июня, 2019, 15:55
В центре Москвы во время марша в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова задержали более 200 человек
Об этом сообщают российские СМИ.
"За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, задержаны более 200 человек", - говорится в сообщении.
В настоящее время задержанных доставляют в отделение полиции. По данным полиции, всего в несогласованном мероприятии приняли участие около 1,2 тыс. человек.
- Ранее сообщалось, что в среду во время шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве российские правоохранители задержали почти сотню человек.
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