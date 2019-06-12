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Espreso.tvОбществоВ Москве на акции задержали более 200 человек

В Москве на акции задержали более 200 человек


фото: REUTERS
В центре Москвы во время марша в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова задержали более 200 человек

Об этом сообщают российские СМИ.

"За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, задержаны более 200 человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанных доставляют в отделение полиции. По данным полиции, всего в несогласованном мероприятии приняли участие около 1,2 тыс. человек.

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