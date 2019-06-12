В Мариуполе прокурор на пешеходном переходе сбил женщину
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
В результате ДТП женщина была госпитализирована.
"Автомобиль Mitsubishi Outlander XL под управлением заместителя руководителя одного из отделов прокуратуры Донецкой области совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешехода с травмами госпитализировали", - говорится в сообщении.
Указано, что сейчас следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Краматорске, выясняют обстоятельства аварии.
"Следователи ГБР начали расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). С целью установления всех обстоятельств аварии проводят неотложные следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового ", - говорится в сообщении.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-