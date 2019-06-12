В Мариуполе прокурор на пешеходном переходе сбил женщину

12 июня, 2019, 15:18

В Мариуполе заместитель руководителя одного из отделов прокуратуры Донецкой области совершил наезд на женщину на пешеходном переходе

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

В результате ДТП женщина была госпитализирована.

"Автомобиль Mitsubishi Outlander XL под управлением заместителя руководителя одного из отделов прокуратуры Донецкой области совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешехода с травмами госпитализировали", - говорится в сообщении.

Указано, что сейчас следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Краматорске, выясняют обстоятельства аварии.

"Следователи ГБР начали расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). С целью установления всех обстоятельств аварии проводят неотложные следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового ", - говорится в сообщении.