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Espreso.tvОбществоВ Киеве столкнулись грузовики

В Киеве столкнулись грузовики

В Голосеевском районе столицы произошло ДТП с участием грузовых автомобилей

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

На улице Заболотного со стороны Столичного шоссе, в направлении Одесской площади, на пешеходном переходе люди переходили дорогу. Первый автомобиль Scania остановился, чтобы пропустить людей. В это время его догнал и врезался другой грузовой автомобиль MAN, который двигался позади него.

По словам водителя MAN, тот увидел, что впереди него остановился грузовик, и сам нажал на тормоза, но потому, что фура была загружена, не помогли даже 50 метров тормозного пути. В результате, фура врезалась в препятствие правой стороной кабины. К счастью в ДТП никто не пострадал.

 

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