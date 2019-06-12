В Киеве произошло ДТП с участием 4 автомобилей, есть пострадавшие
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Авария произошла на бульваре Перова. Автомобили стояли в 100 м до светофора в очереди - их водители ждали зеленого сигнала. В это время на большой скорости в зад автомобиля ВАЗ-2170 (LADA Priora) врезался Hyundai Sonata. От удара ВАЗ отбросило вперед на новенькую Mazda 6, которая, в свою очередь, подтолкнула Daewoo Lanos.
После столкновения Hyundai изменил направление движения влево и остановился у ограждения, разделяющего встречные полосы: если бы не отбойник, автомобиль вылетел бы на встречку.
Больше всего в результате ДТП пострадал ВАЗ-2170 - Hyundai разбил заднюю часть машины. В результате столкновения серьезные травмы получила женщина 1931 р., которая сидела на переднем пассажирском сиденье ВАЗа - ее госпитализировали с многочисленными переломами. Ее дочь, которая находилась на заднем сиденье ВАЗа, также забрали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и травмой позвоночника.
Остальным пострадавшим в аварии оказали помощь на месте. Почему водитель Hyundai не увидел автомобили впереди, пока непонятно. На месте происшествия работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
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