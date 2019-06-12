//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве произошло ДТП с участием 4 автомобилей, есть пострадавшие

В Киеве произошло ДТП с участием 4 автомобилей, есть пострадавшие

В среду, 12 июня, в Днепровском районе Киева произошло масштабное ДТП

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Авария произошла на бульваре Перова. Автомобили стояли в 100 м до светофора в очереди - их водители ждали зеленого сигнала. В это время на большой скорости в зад автомобиля ВАЗ-2170 (LADA Priora) врезался Hyundai Sonata. От удара ВАЗ отбросило вперед на новенькую Mazda 6, которая, в свою очередь, подтолкнула Daewoo Lanos.

После столкновения Hyundai изменил направление движения влево и остановился у ограждения, разделяющего встречные полосы: если бы не отбойник, автомобиль вылетел бы на встречку.

Больше всего в результате ДТП пострадал ВАЗ-2170 - Hyundai разбил заднюю часть машины. В результате столкновения серьезные травмы получила женщина 1931 р., которая сидела на переднем пассажирском сиденье ВАЗа - ее госпитализировали с многочисленными переломами. Ее дочь, которая находилась на заднем сиденье ВАЗа, также забрали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и травмой позвоночника.

Остальным пострадавшим в аварии оказали помощь на месте. Почему водитель Hyundai не увидел автомобили впереди, пока непонятно. На месте происшествия работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 июня, 2019 среда

больше новостей

12 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать