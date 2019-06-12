В Харькове трехлетний мальчик выпил отбеливатель и попал в реанимацию
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители установили, что мальчик по месту жительства выпил отбеливатель, который стоял в кружке на столе, говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенок подлил в кружку воды и выпил жидкость. Родители 3-летнего детеныша в это время находились дома, в соседней комнате.
Отмечается, пока малыш находится в реанимационном отделении областной детской клинической больницы, состояние его здоровья удовлетворительное.
Факт события внесен в Журнала единого учета заявлений и сообщений, отмечают в пресс-службе.
Полиция проводит дальнейшую проверку, устанавливает все обстоятельства. Решается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности, говорится в сообщении.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-