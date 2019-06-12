В Харькове трехлетний мальчик выпил отбеливатель и попал в реанимацию

12 июня, 2019, 14:48

В Харькове трехлетнего мальчика госпитализированы из-за употребления отбеливателя

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители установили, что мальчик по месту жительства выпил отбеливатель, который стоял в кружке на столе, говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок подлил в кружку воды и выпил жидкость. Родители 3-летнего детеныша в это время находились дома, в соседней комнате.

Отмечается, пока малыш находится в реанимационном отделении областной детской клинической больницы, состояние его здоровья удовлетворительное.

Факт события внесен в Журнала единого учета заявлений и сообщений, отмечают в пресс-службе.

Полиция проводит дальнейшую проверку, устанавливает все обстоятельства. Решается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности, говорится в сообщении.