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Espreso.tvОбществоВ Харькове трехлетний мальчик выпил отбеливатель и попал в реанимацию

В Харькове трехлетний мальчик выпил отбеливатель и попал в реанимацию

В Харькове трехлетнего мальчика госпитализированы из-за употребления отбеливателя

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители установили, что мальчик по месту жительства выпил отбеливатель, который стоял в кружке на столе, говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок подлил в кружку воды и выпил жидкость. Родители 3-летнего детеныша в это время находились дома, в соседней комнате.

Отмечается, пока малыш находится в реанимационном отделении областной детской клинической больницы, состояние его здоровья удовлетворительное.

Факт события внесен в Журнала единого учета заявлений и сообщений, отмечают в пресс-службе.

Полиция проводит дальнейшую проверку, устанавливает все обстоятельства. Решается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности, говорится в сообщении.

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