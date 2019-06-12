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Espreso.tvОбществоВ Харькове на защиту подозреваемого в нападении на журналиста стали активисты инициативных групп рынка "Барабашово", - СМИ

В Харькове на защиту подозреваемого в нападении на журналиста стали активисты инициативных групп рынка "Барабашово", - СМИ

В Харькове активисты так называемых инициативных групп торгового центра "Барабашово" призывают в своих пабликах приехать к Киевскому районному суду и защитить активиста "Национального корпуса", подозреваемого в нападении на журналиста

Соответствующие призывы появились сегодня в группе Barabashovo.info, передает Depo.Харьков.

"Полиция хочет арестовать нашего человека, члена НК, который нас защищал", - говорится в призыве.

Как сообщал Depo.Харьков, в Харькове полиция установила личность мужчины, который 7 июня на территории ТЦ "Барабашово" преследовал и стрелял в сторону оператора телепрограммы "Вести" Вадима Макарюка. Подозреваемым оказался Сергей Козлюк, который ранее принимал участие как активист в мероприятиях "Национального корпуса".

26-летнему Козлюку объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 171, ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Известно, что Козлюк ранее подозревался в разбойном нападении во время участия в хозяйственном конфликте в Золочевском районе. По данным источника Depo.Харьков в полиции, в сентябре 2015 года он руководил группой бойцов общественной организации "Восточный корпус" в конфликте на поле подсолнечника в селе Уды. Они выступили в поддержку одной из сторон конфликта (поле принадлежало одному хозяйству, но было засеяно другим), в результате драки трое представителей противоположной стороны были доставлены в больницу, один - в тяжелом состоянии. Также они заявили о пропаже денег и мобильных телефонов.

  • Напомним, 7 июня на ТЦ "Барабашово" произошла драка с участием двух групп лиц. Во время конфликта избили журналиста-оператора службы новостей "Вісті" Вадима Макарюка. Группа неизвестных набросились на оператора: залили глаза газом, разбили лицо, разбили камеру и вытащили оттуда карту памяти с отснятым материалом. На видео очевидцев видно, как неизвестный стреляет в сторону оператора.
  • Следственные действия ведутся по ч. 2 ст. 171 (препятствование журналистской деятельности), ст. 345-2 (насилие в отношении журналиста), ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины. Вечером 11 июня одному из участников конфликта объявили о подозрении.

 

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