В Германии считают преждевременными разговоры о снятии санкций с России

12 июня, 2019, 17:50

Германская дипломатия не видит оснований начинать дискуссии о снятии санкций с РФ, поскольку для этого нет условий

Об этом заявил руководитель рабочего штаба "Украина" в МИД ФРГ Андреас Протманн, выступая в Берлине во вторник на конференции "Украина в избирательном году 2019", организованной Институтом европейской политики, сообщает Укринформ .

"Мы не заинтересованы в открытии дискуссии о снятии санкций. Мы должны поддерживать как "крымские санкции", так и те, которые касаются конфликта на востоке Украины (введены из-за агрессивных действий РФ на востоке Украины - ред.). Не думаю, что нам сейчас нужна дискуссия о снятии санкций ", - сказал Протманн.

Он озвучил официальную позицию Берлина: санкции, связанные с ситуацией на востоке Украины, могут быть сняты только после выполнения Минских договоренностей, но "к сожалению мы пока не на той стадии". Что касается крымских санкций, то "аннексия не может быть забыта", надо продолжать привлекать внимание к этому вопросу, к проблеме прав человека в Крыму и тому подобное.

"Санкции очень важны, они являются символом европейского единства по отношению к России", - подчеркнул дипломат. Также он обратил внимание на то, что продоллять санкционные меры нужно каждые 6 месяцев, но подчеркнул, что до сих пор этот механизм работал в Брюсселе прекрасно.

Напомним, ранее послы стран-членов Евросоюза согласовали решение о продлении на год санкций против России из-за аннексии Крыма.