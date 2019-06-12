В Бразилии впервые покажут украинское кино
Об этом сообщает Госкино.
В Бразилии в течение 12-16 июня будет Дни украинского кино. Фильмом открытия фестиваля станет создана при поддержке Госкино романтическая комедия "Благородные бродяги" режиссера Александра Березань.
В программу показов вошли также современные украинские фильмы "Уровень черного" режиссера Валентина Васяновича, "Сторожевая Застава" режиссера Юрия Ковалева, "Позывной Бандерас" режиссера Зазы Буадзе, "Брама" режиссера Владимира Тихого и классика украинского кино - "Пропала грамота" режиссера Бориса Ивченко .
Все показы проходят в кинотеатре Cine Brasília.
В рамках мероприятия запланированы также профессиональные встречи с бразильскими кинематографистами и директором-президентом Бразильского национального агентства по вопросам кино ANCINE Кристианом де Кастро, с которым будет подписан "Меморандум о сотрудничестве".
"Этот меморандум задекларирует наши намерения о дальнейшем сотрудничестве в аудиовизуальной сфере между Украиной и Бразилией и станет важным шагом в процессе подготовки Соглашения о совместном кинематографическом производстве между нашими странами", - отметил Филипп Ильенко.
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