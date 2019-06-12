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Espreso.tvОбществоУкраинский научный центр планирует производить в США ракетные двигатели

Украинский научный центр планирует производить в США ракетные двигатели

Конструкторское бюро "Южное" надеется на украинско-американское сотрудничество в области ракетного двигателестроения и отрабатывает планы создания в США производства ракетных двигателей

Об этом сообщил генеральный директор КБП "Южное" им. Янгеля Александр Дегтярев, передает Интерфакс-Украина.

По словам Дегтярева, обострение отношений между США и Россией привело к политической "неприемлемости российского присутствия в американском космосе". Прежде всего речь идет о российских двигателях РД-180.

"Мы имеем и амбиции, и опыт, чтобы заменить РД-180 на РД-815 (новый украинский маршевый двигатель тягой 250 тонн, - ред.)", - сказал он.

По словам гендиректора "Южного", кроме маршевого РД-815, большой интерес потенциальных заказчиков вызывает также новый украинский маршевый РД-870 тягой до 100 тонн.

"В наших планах - создать в США производство двигателей украинской разработки", - сказал Дегтярев. По его мнению, это даст много политических привилегий и много возможностей.

ГП "КБ "Южное" - основной научный центр Украины, который обладает передовыми космическими технологиями, известный в мире разработчик ракетно-космической техники. Сегодня КБП поставляет на экспорт более 80% продукции и услуг, среди основных партнеров - США и страны ЕС.

 

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