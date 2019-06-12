Украина получит от США около $ 700 млн на оборону и борьбу с коррупцией до 30 сентября, - посольство
Об этом заявил экономический советник посольства США Джон Шютте, передает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что эти деньги - это техническая помощь на программы в сфере безопасности и обороны, борьбы с коррупцией, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарной помощи.
"В течение 2019 финансового года, который заканчивается 30 сентября, США предоставят Украине более $ 695 млн. Эта помощь финансирует широкий спектр программ в таких сферах, как безопасность и оборона, антикоррупционная и политическая реформы, экономический рост, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарная помощь", - сказал Шютте.
Он добавил, что Конгресс США определит будущий уровень помощи и виды программ будут финансироваться.
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