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Espreso.tvОбществоУкраина получит от США около $ 700 млн на оборону и борьбу с коррупцией до 30 сентября, - посольство

Украина получит от США около $ 700 млн на оборону и борьбу с коррупцией до 30 сентября, - посольство


фото: reuters
В течение 2019 финансового года, который заканчивается 30 сентября, США предоставят Украине более $ 695 млн

Об этом заявил экономический советник посольства США Джон Шютте, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что эти деньги - это техническая помощь на программы в сфере безопасности и обороны, борьбы с коррупцией, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарной помощи.

"В течение 2019 финансового года, который заканчивается 30 сентября, США предоставят Украине более $ 695 млн. Эта помощь финансирует широкий спектр программ в таких сферах, как безопасность и оборона, антикоррупционная и политическая реформы, экономический рост, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарная помощь", - сказал Шютте.

Он добавил, что Конгресс США определит будущий уровень помощи и виды программ будут финансироваться.

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