Украина поднялась в рейтинге миролюбивых стран, - исследование

12 июня, 2019, 14:32

За год Украина поднялась на две позиции в мировом рейтинге, а Россия снова осталась позади

Об этом свидетельствуют данные исследования Global Peace Index 2019.

По версии института экономики, в 2019 году Украина поднялась со 152 на 150 место по глобальному индексу миролюбия. Вместе с тем, Россия осталась на том же месте, что и в прошлом году, - 154.

Ниже Украины в рейтинге, кроме России, Судан, Турция, Пакистан, Сирия, Ирак, Афганистан и другие. Зато в мировом рейтинге миролюбия Украину опережает Северная Корея.

Самой миролюбивой страной оказалась Исландия, которая занимает первую строчку рейтинга уже более 10 лет. В первую пятерку также вошли Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания.

Среди соседей Украины выше в рейтинге - Венгрия (21 позиция). Дальше - Словакия (23), Румыния (25), Польша (29), Молдова (68) и Беларусь (97).

США разместились на 128 строчке, упав вниз из 121 места в прошлом году.

Последним в рейтинге миролюбивых стран оказался Афганистан, вытеснив Сирию, которая сейчас поднялась на одну позицию. Всего в рейтинге 163 страны.

В институте отмечают, что наибольший рост миролюбия зафиксировали в Восточной Европе и Евразии, где "количество смертей от конфликта сократилось из-за деэскалации насилия в Сирии, Украине и Нигерии".

За последние пять лет ситуация в мире стала более мирной. Это связано со снижением политического террора, количества беженцев и вынужденных переселенцев. Впрочем эти улучшения были компенсированы ухудшением ситуации с преступностью и лишениями свободы.

Индекс миролюбия определяют по 23-ти критериям, которые включают внутренние и внешние конфликты, военные расходы в процентах от ВВП, терроризм, убийства и другие уровни преступности.