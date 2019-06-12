Убийство ветерана и активиста Сармата: суд второй раз арестовал подозреваемого Сигиду

12 июня, 2019, 20:39

Печерский райсуд Киева во второй раз арестовал Михаила Сигиду, подозреваемого в организации убийства общественного активиста Виталия Олешко (Сармата)

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на ГПУ.

"Сигиду арестовали на 1 месяц", - сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее Печерский райсуд Киева после ночного заседания отклонил ходатайство следствия о продлении содержания под стражей Сигиды - главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста и ветерана АТО. При этом суд назначил Сигиде меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

В Генпрокуратуре заявили, что обжалуют непродление ареста подозреваемому.