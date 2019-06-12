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Espreso.tvОбществоУбийство ветерана и активиста Сармата: суд второй раз арестовал подозреваемого Сигиду

Убийство ветерана и активиста Сармата: суд второй раз арестовал подозреваемого Сигиду

Печерский райсуд Киева во второй раз арестовал Михаила Сигиду, подозреваемого в организации убийства общественного активиста Виталия Олешко (Сармата)

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на ГПУ.

"Сигиду арестовали на 1 месяц", - сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее Печерский райсуд Киева после ночного заседания отклонил ходатайство следствия о продлении содержания под стражей Сигиды - главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста и ветерана АТО. При этом суд назначил Сигиде меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

В Генпрокуратуре заявили, что обжалуют непродление ареста подозреваемому.

  • Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области был убит доброволец АТО и активист Виталий Олешко (позывной "Сармат").
  • Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел русский плен.
  • В деле об убийстве Олешко задержали 5 подозреваемых.
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