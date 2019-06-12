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Espreso.tvОбществоУ Зеленского говорят, что изменят Конституцию

У Зеленского говорят, что изменят Конституцию


фото: president.gov.ua
Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что они изменят Конституцию и, возможно, вынесут этот вопрос на референдум

Об этом Стефанчук сообщил в интервью "РБК-Украина".

"Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме - все это вопрос дискуссии", - сказал он.

Представитель президента в Верховной Раде также отметил, что они собираются восстановить конституционную комиссию, потому что "президент и власть должны задавать направление, а именно профессионалы должны формировать структуру и логику".

По словам Стефанчука, "раньше все изменения вносились в разделы полномочий Рады и президента, а мы должны начинать с раздела о правах и свободах граждан".

"Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять", - подчеркнул Стефанчук.

Он добавил, что они хотят оставить за государством сервисные функции. "Это и есть либертарианство в нашем понимании. Наша цель - украинская либеральная экономика", - заявил он.

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