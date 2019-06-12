У Зеленского говорят, что изменят Конституцию
Об этом Стефанчук сообщил в интервью "РБК-Украина".
"Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме - все это вопрос дискуссии", - сказал он.
Представитель президента в Верховной Раде также отметил, что они собираются восстановить конституционную комиссию, потому что "президент и власть должны задавать направление, а именно профессионалы должны формировать структуру и логику".
По словам Стефанчука, "раньше все изменения вносились в разделы полномочий Рады и президента, а мы должны начинать с раздела о правах и свободах граждан".
"Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять", - подчеркнул Стефанчук.
Он добавил, что они хотят оставить за государством сервисные функции. "Это и есть либертарианство в нашем понимании. Наша цель - украинская либеральная экономика", - заявил он.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
Читайте также
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются