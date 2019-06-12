Тренер сборной Украины рассказал, правильно ли арбитр отменил гол Италии в полуфинале ЧМ-2019

12 июня, 2019, 08:53

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал противоречивый момент полуфинала ЧМ-2019, когда арбитр на последних секундах отменил гол Италии

Слова тренера приводит официальный сайт УАФ .

В конце полуфинала ЧМ-2019 U-20 сборная Италии забила гол в ворота Украины и перевела игру в дополнительное время. Однако арбитр после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот и таким образом наша команда впервые в истории пробилась в финал молодежного чемпионата мира.

После матча противоречивый эпизод прокомментировал главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков.

"Момент с отмененным голом итальянцев? Я не видел этого эпизод. Но капитан команды Валерий Бондарь сказал, что соперник просто ударил его локтем. Хорошо, что есть справедливость, и судья принял логичное и правильное решение. Я думал, что мы не выдержим в дополнительное время, ведь играли вдесятером, замен не было ... Но, как говорится, Бог нам помог ", - сказал Петраков.