Тренер сборной Украины рассказал, правильно ли арбитр отменил гол Италии в полуфинале ЧМ-2019
Слова тренера приводит официальный сайт УАФ .
В конце полуфинала ЧМ-2019 U-20 сборная Италии забила гол в ворота Украины и перевела игру в дополнительное время. Однако арбитр после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот и таким образом наша команда впервые в истории пробилась в финал молодежного чемпионата мира.
После матча противоречивый эпизод прокомментировал главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков.
"Момент с отмененным голом итальянцев? Я не видел этого эпизод. Но капитан команды Валерий Бондарь сказал, что соперник просто ударил его локтем. Хорошо, что есть справедливость, и судья принял логичное и правильное решение. Я думал, что мы не выдержим в дополнительное время, ведь играли вдесятером, замен не было ... Но, как говорится, Бог нам помог ", - сказал Петраков.
- Напомним, 3 июня молодежная сборная Украины по футболу победила Панаму и вышла в 1/4 финала чемпионата мира U-20 в Польше.
- 7 июня во четвертьфинале чемпионата мира-2019 U-20 сборная Украины минимально одолела Колумбию и пробилась в следующий раунд турнира.
- 11 июня сборная Украины U-20 победила Италию в полуфинальном поединке чемпионата мира-2019 и стала первым финалистом турнира.
- Сегодня стал известен соперник сборной Украины U-20 в финале чемпионата мира-2019 .
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