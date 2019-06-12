Трамп планирует встречу с Путиным

12 июня, 2019, 22:49

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 в Осаке

Об этом сообщает CBS News.

Трамп также добавил, что намерен провести в Осаке встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Ранее по телефону лидеры обсудили кризис в Венесуэле, ситуацию вокруг КНДР и обнародование доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам двухлетнего расследования о вмешательстве РФ в американские выборы.