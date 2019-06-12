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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: 24 обстрела со стороны россиян

Сутки на Донбассе: 24 обстрела со стороны россиян

11 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Из них семь раз - с применением запрещенных минского соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал украинские позиции из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов три украинских защитника получили ранения. По данным разведки, 11 июня двух оккупантов уничтожено и 7 ранены.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза.

 

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