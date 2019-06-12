Стали известны даты следующих церемоний "Оскар"
12 июня, 2019, 15:20
Американская киноакадемия определила даты проведения церемоний вручения премии "Оскар" на следующие три года
Об этом сообщает Variety.
Следующая, 92 церемония вручения статуэток состоится 9 февраля 2020 года. Номинанты кинопремии будут названы 13 января 2020.
93 церемония запланирована на 28 февраля 2021 года. А 94 состоится 27 февраля 2022 года.
В этом году победителем "Оскара" стал фильм "Богемская рапсодия", собрав четыре награды. По три статуэтки получили "Зеленая книга", "Рома" и "Черная пантера".
- Следующий "Оскар" может снова состоятся без ведущего из-за высоких рейтингов в этом году
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