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Espreso.tvМирСтали известны даты следующих церемоний "Оскар"

Стали известны даты следующих церемоний "Оскар"


фото: REUTERS
Американская киноакадемия определила даты проведения церемоний вручения премии "Оскар" на следующие три года

Об этом сообщает Variety.

Следующая, 92 церемония вручения статуэток состоится 9 февраля 2020 года. Номинанты кинопремии будут названы 13 января 2020.

93 церемония запланирована на 28 февраля 2021 года. А 94 состоится 27 февраля 2022 года.

В этом году победителем "Оскара" стал фильм "Богемская рапсодия", собрав четыре награды. По три статуэтки получили "Зеленая книга", "Рома" и "Черная пантера".

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