Стали известны даты следующих церемоний "Оскар"

12 июня, 2019, 15:20

Американская киноакадемия определила даты проведения церемоний вручения премии "Оскар" на следующие три года

Об этом сообщает Variety.

Следующая, 92 церемония вручения статуэток состоится 9 февраля 2020 года. Номинанты кинопремии будут названы 13 января 2020.

93 церемония запланирована на 28 февраля 2021 года. А 94 состоится 27 февраля 2022 года.

В этом году победителем "Оскара" стал фильм "Богемская рапсодия", собрав четыре награды. По три статуэтки получили "Зеленая книга", "Рома" и "Черная пантера".