Стало известно имя мужчины, который открыл стрельбу по журналисту на "Барабашово", - СМИ

12 июня, 2019, 11:51

В Харькове полиция установила личность мужчины, который 7 июня на территории ТЦ "Барабашово" преследовал и стрелял в сторону оператора телепрограммы "Вести" Вадима Макарюка

Как сообщил корреспонденту Depo.Харьков информированный источник в полиции Харьковской области, подозреваемым оказался Сергей Козлюк, который ранее принимал участие как активист в мероприятиях "Национального корпуса".

По сведениям собеседника агентства, сейчас с Козлюком проводятся следственные действия, уже проведены обыски. Сегодня в Киевском райсуде Харькова состоится заседание по избранию ему меры пресечения.

26-летнимии Козлюку объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 171, ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

На это время известно, что Козлюк ранее подозревался в разбойном нападении во время участия в хозяйственном конфликте в Золочевском районе. По данным источника в полиции, в сентябре 2015 года он руководил группой бойцов общественной организации "Восточный корпус" в конфликте на поле подсолнечника в селе Уды. Они выступили в поддержку одной из сторон конфликта (поле принадлежало одному хозяйству, но было засеяно другим), в результате драки трое представителей противоположной стороны были доставлены в больницу, один - в тяжелом состоянии. Также они заявили о пропаже денег и мобильных телефонов.